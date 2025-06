Mulheres ficam feridas em capotamento na BR-376, em Nova Andradina

Acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão, na noite desta quarta-feira (11), deixou pelo menos duas mulheres feridas na BR-376, entre Nova Andradina e Ivinhema.

Informações do site Nova News apontam que o veículo de passeio seguia pela rodovia, quando em determinado momento, precisou desviar de uma anta que atravessa a pista.

Logo atrás, estava o caminhão que não conseguiu desviar ou frear, atingindo o carro, que perdeu o controle, saiu da pista e capotou.

As mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Já o caminhoneiro nada sofreu no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e vai apurar as causas do acidente.

