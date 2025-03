Mulheres saem ilesas de capotamento na MS-276, em BatayporÃ£

Mulheres, que não tiveram identificação revelada, saíram ilesas de um capotamento na noite desta quarta-feira (12), na MS-276, em Batayporã. O acidente aconteceu após o pneu do veículo estourar.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a motorista que conduzia o veículo perdeu o controle direcional e o veículo da pista e capotou.

Apesar do impacto, as mulheres saíram ilesas do acidente.

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) chegou a ir ao local, mas as mulheres dispensaram atendimento médico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também