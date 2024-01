Mulheres trocam facadas após bebedeira e uma morre em Amambai

A indígena Rosane Aguero, de 32 anos, foi morta com vários golpes de faca no final da manhã desta segunda-feira (15), após se desentender com Jaciele Morais Gauto, de 26 anos, presa em flagrante, durante uma bebedeira na região central de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande.

Informações de populares que constam no boletim de ocorrência, apontam que as duas estavam no imóvel ingerindo bebida alcoólica, mas em determinado momento passaram a discutir e Rosane empurrou a suspeita para fora da residência e puxou uma faca, desferindo um golpe em Jaciele.

Mas, a suspeita conseguiu revidar e desarmar a vítima, ficando a faca e indo para cima de Rosane, que foi atingida com facadas na axila, pulso esquerdo, pescoço e queixo.

Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Regional. A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade hospitalar, porém, recebeu a notícia de que Rosane Aguero não havia resistido aos ferimentos e faleceu já no hospital.

Após receber atendimento médico, Jaciele recebeu voz de prisão e esteve na delegacia para os procedimentos de praxe em relação ao crime.

O caso foi registrado como homicídio simples e seguirá sendo investigado pela Polícia Civil de Amambai.

