Na discussão por 'quem manda mais', homem esfaqueia colega de quarto em Rio Verde

Ele conta que a vítima o teria pegado pelo pescoço e para se defender, usou o facão para desferir golpes e se proteger. O facão utilizado foi encontrado no tanque de lavar roupas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem realizou o atendimento da vítima e o encaminhou para a unidade hospitalar. Nas diligências, os policiais encontraram o suspeito e ele realtou que ambos estavam consumindo bebida alcoólica e iniciaram uma discussão para saber quem mandava mais no quarto alugado.

Ao chegar no endereço, uma testemunha contou que a vítima mora com outro homem em um quarto alugado que fica às margens da BR-163. Eles dividem o espaço, mas durante a noite, houve uma discussão em voz alta entre eles e logo depois, um deles saiu correndo pedindo por ajuda.

Segundo informações do site Rio Verde News, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital para coletar detalhes sobre o ferimento na vítima, que contou uma versão fantasiosa e obrigou os militares a irem até o local tentar mais detalhes sobre o caso.

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado com golpes de facão pelo seu colega de quarto, na noite desta quinta-feira (2), logo após ingerirem bebida alcoólica e discutirem pelo motivo de "quem manda mais" no quarto alugado por eles em Rio Verde de Mato Grosso, a 204 quilômetros de Campo Grande.