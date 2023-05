Na tentativa de estupro, homem persegue e agride adolescente em Dourados

Um homem, de 34 anos, foi preso nesta quarta-feira (3), após perseguir e agredir um adolescente, de 16 anos, na tentativa de estuprar a menor. O autor foi preso em flagrante pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados.

Conforme a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando estar indo à escola, quando no caminho o homem surgiu, empurrando-a da bicicleta, em uma estrada, próximo da Aldeia Bororó. A menina conseguiu fugir, mas o autor insistiu e conseguiu alcançá-la e derrubá-la da bicicleta.

Já caída no chão, o autor mandou a vítima tirar sua calça, no intuito de estuprá-la, momento que a menor começou a gritar pedindo por socorro, para calar a adolescente o homem desferiu socos no rosto da jovem, atingindo sua boca e nariz, além disso, pegou terra e colocou na boca da vítima.

Antes de fugir, ele ainda roubou o aparelho celular da vítima. Em contato com a liderança indígena, a equipe de investigação recebeu a informação de que o autor tinha sido capturado por populares e estava sob a guarda do cacique.

O homem foi então conduzido à DAM pelos policiais, onde foi autuado em flagrante delito.

