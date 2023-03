Nadando com as amigas: grupo de onças é visto no Rio Paraguai; Assista

Um grupo de pescadores teve o privilégio de encontrar com quatro onças-pintadas atravessando o Rio Paraguai, no município de Corumbá, na região de Albuquerque.

Nas imagens, é possível ver elas nadarem pelo rio até chegar nas margens. O piloteiro do barco, que trabalha no Hotel Pesqueiro da Odila na região, foi quem fez o vídeo e compartilhou nas redes sociais, no último sábado (18).

"Reduzi a velocidade do barco, e apreciamos a maravilha que é encontrar o maior felino das Américas livre em seu habitat natural. Isso é colecionar histórias incríveis. No Pantanal é assim, conservar e viver!", escreveu o homem na legenda.

Os animais nadaram pelo rio e adentraram à mata, seguindo livres na natureza. O vídeo foi compartilhado pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP), e tem ganhado repercussão pelo momento inusitado. Assista:

