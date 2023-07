Não vai ter churrasco! Homem furta picanha de mercado, mas é detido em Dourados

A tentativa de furtar carnes e até quem sabe fazer um churrasquinho, deram errado para um homem, de 41 anos, na tarde desta segunda-feira (3) na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele tentou levar peças de carne e uma garrafa de vinho de um estabelecimento no Jardim Caramuru, mas foi detido.

Funcionários perceberam a movimentação estranha e conseguiram deter o autor, acionando na sequência a Guarda Municipal. Conforme o site Ligado na Notícia, dentro da bolsa do homem estava as peças de carne, sendo duas fraldinhas e uma picanha, além da bebida.

Após ser detido previamente pelos funcionários, o homem ofereceu resistência e tentou fugir em algumas ocasiões, fazendo com que os guardas precisassem utilizar as algemas. O autor ainda disse que só abriria a bolsa na presença do advogado e que não sairia sozinho.

"Quero ver vocês me levarem daqui", disse. Mesmo tentando justificar o crime, ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por furto e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Caso conseguisse efetuar o furto, o homem deixaria um prejuízo de pouco mais de R$ 440 ao estabelecimento, conforme a ocorrência policial.

