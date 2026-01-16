Nascente Azul lidera visitações em Bonito pelo sexto ano consecutivo

A Nascente Azul encerrou 2025, pelo sexto ano consecutivo, como o atrativo turístico mais visitado de Bonito. Ao longo do ano, mais de 112 mil vouchers foram emitidos pelas agências de turismo da cidade para visitação ao complexo.

Segundo dados do setor turístico local, em dezembro — mês de alta temporada devido às férias de verão — a Nascente Azul também registrou a flutuação mais procurada do destino. Atualmente, um em cada três turistas que visitam Bonito inclui o atrativo em seu roteiro.

Desde a abertura ao público, cerca de 800 mil pessoas já passaram pelo parque natural, número que cresce anualmente. O complexo tem ampliado investimentos em infraestrutura, segurança e novas atividades, acompanhando o aumento da demanda turística.

Localizada em uma área de águas cristalinas, a Nascente Azul é conhecida principalmente pela flutuação em nascente de alta transparência, onde é possível observar peixes e vegetação subaquática. Além da flutuação, o atrativo oferece balneário com lago de água corrente, piscina ecológica, praia de água doce, tirolesa aquática, trilhas, mirantes, além de bar e restaurante.

O parque também conta com um circuito de aventura, que inclui atividades como pêndulo humano e tirolesa, voltadas a visitantes em busca de experiências de maior adrenalina.

A Nascente Azul passou por um processo de recuperação ambiental baseado em estudos técnicos e hoje é citada como referência em práticas de sustentabilidade dentro do turismo de natureza em Bonito, destino reconhecido nacionalmente pelo ecoturismo.

