Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Nascente Azul lidera visitações em Bonito pelo sexto ano consecutivo

Desde a abertura ao público, cerca de 800 mil pessoas já passaram pelo parque natural, número que cresce anualmente

16 janeiro 2026 - 15h12Luiz Vinicius
Foram mais de 110 mil vouchers distribuídos no anoForam mais de 110 mil vouchers distribuídos no ano   (Divulgação/Nascente Azul)

A Nascente Azul encerrou 2025, pelo sexto ano consecutivo, como o atrativo turístico mais visitado de Bonito. Ao longo do ano, mais de 112 mil vouchers foram emitidos pelas agências de turismo da cidade para visitação ao complexo.

Segundo dados do setor turístico local, em dezembro — mês de alta temporada devido às férias de verão — a Nascente Azul também registrou a flutuação mais procurada do destino. Atualmente, um em cada três turistas que visitam Bonito inclui o atrativo em seu roteiro.

Desde a abertura ao público, cerca de 800 mil pessoas já passaram pelo parque natural, número que cresce anualmente. O complexo tem ampliado investimentos em infraestrutura, segurança e novas atividades, acompanhando o aumento da demanda turística.

Localizada em uma área de águas cristalinas, a Nascente Azul é conhecida principalmente pela flutuação em nascente de alta transparência, onde é possível observar peixes e vegetação subaquática. Além da flutuação, o atrativo oferece balneário com lago de água corrente, piscina ecológica, praia de água doce, tirolesa aquática, trilhas, mirantes, além de bar e restaurante.

O parque também conta com um circuito de aventura, que inclui atividades como pêndulo humano e tirolesa, voltadas a visitantes em busca de experiências de maior adrenalina.

A Nascente Azul passou por um processo de recuperação ambiental baseado em estudos técnicos e hoje é citada como referência em práticas de sustentabilidade dentro do turismo de natureza em Bonito, destino reconhecido nacionalmente pelo ecoturismo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arma usada no crime em Mundo Novo
Interior
Operação prende suspeito de homicídio em tabacaria e atirador segue foragido em Mundo Novo
Um dos carros apreendidos - Foto: Divulgação
Polícia
Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"
Flagrado pela cidade nu - Foto: Redes Sociais
Polícia
Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Interior
Jovem é presa após agredir a mãe e tentar atacar policial em Três Lagoas
Suspeito foi preso pela PM
Interior
Frentista é atacado com chave de rodas por borracheiro em posto de Três Lagoas
Jaguatirica morreu nas margens da rodovia
Interior
Jaguatirica morre após ser atropelada na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã
PM e Bombeiros estiveram no local
Interior
Mulher é atacada a marteladas pelo marido em tentativa de feminicídio em Maracaju
Homem é condenado há 13 anos de prisão por estupro virtual
Interior
Homem é condenado há 13 anos de prisão por estupro virtual
Buscas foram realizadas por diversos dias
Interior
Corpo de jovem é encontrado após dias de buscas no rio Apa, em Bela Vista

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal