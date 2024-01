Naturais de MS, PM reformado e esposa morrem em acidente no interior de São Paulo

Grave acidente registrado nesta quarta-feira (17), tirou a vida do policial militar aposentado Manoel Messias de Jesus e de sua esposa, a professora Cleide Mara, ambos naturais das cidades de Jateí e Vicentina, em Mato Grosso do Sul. O sinistro de trânsito aconteceu na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na cidade de Itariri, em São Paulo.

Informações divulgadas pelo site MS News apontam que as vítimas estavam em uma caminhonete e se envolveram em uma colisão com um carreta no final da manhã de ontem.

Com o impacto da batida, Manoel e Cleide morreram no local, enquanto duas pessoas que eram ocupantes da caminhonete foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Itariri. O condutor da carreta não se feriu e também não precisou de atendimento médico no local.

Ainda segundo o site, a Polícia Militar Rodoviária explicou que a carreta seguia no sentido para Itanhaém, quando no quilômetro 359, houve a colisão entre os dois veículos. Contudo, ainda não há informações claras sobre a dinâmica do acidente.

Por conta do acidente, houve interdição parcial da rodovia para os trabalhos da polícia e perícia e posteriormente o tráfego teve sua liberação total.

