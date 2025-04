A caminho do trabalho, motorista vê Uno ser destruído por incêndio em Ivinhema

Motorista, que não teve a identificação revelada, viu seu carro, um Fiat Uno, ser tomado por um incêndio, enquanto seguia para o trabalho na MS-141, em Ivinhema, durante a madrugada deste domingo (6).

Ele relatou para o Corpo de Bombeiros que seguia para o trabalho, quando por volta das 4h30, percebeu as chamas no motor do veículo.

Saindo do veículo, o condutor viu o automóvel ser completamente destruído pelas chamas. Os militares, após serem acionados, conseguiram extinguir as chamas, mas o veículo deu perda total.

Apesar do susto, o motorista não se feriu.

