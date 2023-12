No dia de Natal, mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente da filha em Corumbá

Mulher, de 30 anos, que não teve a identificação revelada, foi assassinada após ser enforcada e esfaqueada por diversas vezes, na madrugada desta segunda-feira (25), pelo seu atual companheiro, de 30 anos, que também não teve o nome divulgado, em uma residência no bairro Guatós, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

O feminicídio aconteceu na frente da filha da vítima, de apenas 9 anos, que teria gritado várias vezes com intuito de evitar a tragédia, mas que o suspeito "não deu ouvidos" para a pequena. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que chegou minutos após o crime.

Segundo as primeiras informações do jornalista De Paula Neto, o casal estava junto há seis meses. Mas por volta das 2h da madrugada, houve uma discussão entre eles e o suspeito, insatisfeito com a situação, passou a enforcar a mulher e após isso, desferiu várias facadas no corpo da vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar esteve no local em menos de cinco minutos e conseguiu prender o suspeito, que ficou trancado na residência, após a filha da mulher fechar todas as portas.

Ainda conforme as informações do jornalista, a menina conseguiu gritar e pedir por ajuda, pois segundo relatos de família, o acusado também queria matar a criança.

O caso permanece sob a investigação da Polícia Civil, possivelmente pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá. O corpo da vítima deve ser liberado ainda hoje para o velório e sepultamento.

