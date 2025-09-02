Noite do terror: Atentados a tiros deixam três pessoas feridas em Três Lagoas

Pelo menos três pessoas foram feridas a tiros, incluindo uma adolescente, durante a noite desta segunda-feira (1°), na cidade de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, que viveu momentos de pânico.

O primeiro atentado aconteceu no bairro Jardim Guanabara, quando um rapaz, de 27 anos, foi alvo de um atirador encapuzado. A vítima foi atingida no braço e conseguiu fugir e se esconder em uma residência.

Segundo informações do portal JP News, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte. Já o segundo episódio aconteceu no bairro São João, quando dois suspeitos em uma bicicleta elétrica, também encapuzados, atiraram contra uma adolescente e o namorado.

A garota foi atingida no braço e o namorado na escápula. Eles foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para uma unidade hospitalar, e também não correm risco de morte.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos crimes. Até o momento ninguém foi preso.

As investigações seguem para entender a motivação de cada atentado.

