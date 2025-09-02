Menu
Menu Busca terça, 02 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Noite do terror: Atentados a tiros deixam três pessoas feridas em Três Lagoas

Atentados aconteceram em dois bairros diferentes da cidade e foi causado por homem encapuzado

02 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros atendeu uma das vítimasCorpo de Bombeiros atendeu uma das vítimas   (TL Notícias)

Pelo menos três pessoas foram feridas a tiros, incluindo uma adolescente, durante a noite desta segunda-feira (1°), na cidade de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, que viveu momentos de pânico.

O primeiro atentado aconteceu no bairro Jardim Guanabara, quando um rapaz, de 27 anos, foi alvo de um atirador encapuzado. A vítima foi atingida no braço e conseguiu fugir e se esconder em uma residência.

Segundo informações do portal JP News, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte. Já o segundo episódio aconteceu no bairro São João, quando dois suspeitos em uma bicicleta elétrica, também encapuzados, atiraram contra uma adolescente e o namorado.

A garota foi atingida no braço e o namorado na escápula. Eles foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para uma unidade hospitalar, e também não correm risco de morte.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos crimes. Até o momento ninguém foi preso.

As investigações seguem para entender a motivação de cada atentado.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP instaura inquérito para apurar atraso na construção de 85 casas em Amambai
Acidente matou o motociclista e feriu a esposa
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após ser atingido por carro em cruzamento de Dourados
Carro invadiu a loja após um acidente
Interior
'Momento de fragilidade': Empresária relembra susto com carro invadindo loja em Sidrolândia
Portaria -
Interior
Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica
Vanderson foi morto a tiros
Interior
'Magrão' é assassinado a tiros em via pública de Ponta Porã
Wilson era comerciante e conhecido em Paraíso das Águas e distrito de Pouso Alto
Trânsito
Comerciante de Paraíso das Águas morre em capotamento na MS-316
Motocicleta em que a vítima estava como garupa
Trânsito
Jovem de Bela Vista morre após acidente em avenida do Paraguai
Homem foi morto a facadas
Interior
Acusado de homicídios é assassinado com 15 golpes de faca em Dourados
Caso aconteceu em Dourados
Interior
JD1TV: Rapaz é morto a tiros após discussão em frente a conveniência em Dourados
Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Trânsito
Morador de Miranda morre após ser atropelado por carreta na BR-262

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal