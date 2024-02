Notícia denuncia possível contaminação em Bonito

Uma denúncia a respeito de água com aspecto de esgoto e mal cheiro que estaria escorrendo para o Rio Formoso, no município de Bonito, está circulando na internet. Moradores que passaram pela ponte próxima ao trevo do saci, quem relataram a situação, inclusive com vídeos.

De acordo com o portal local B1 Notícia, diversas denúncias acompanhadas de imagens foram feitas recentemente. Segundo pessoas que passaram pelo local, trata-se de um liquido com forte odor e aspecto de esgoto.

Ainda conforme o portal, a empresa responsável pela ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) foi procurada para saber da procedência do líquido, mas até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Veja as imagens:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também