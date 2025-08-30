Menu
Nova passarela ajudará de estudantes a populares na MS-156, em Dourados

A obra tem como objetivo oferecer mais segurança viária e acessibilidade na região, marcada por intenso fluxo de veículos

30 agosto 2025 - 16h13Luiz Vinicius
Passarela será criada para garantir segurançaPassarela será criada para garantir segurança   (Chico Ribeiro)

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) homologou durante a sexta-feira (29), a licitação para a construção de uma passarela de pedestres na rodovia MS-156, no trecho que conecta a BR-163 ao Núcleo Industrial de Dourados.

O investimento será de R$ 1,72 milhão, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A obra tem como objetivo oferecer mais segurança viária e acessibilidade na região, marcada por intenso fluxo de veículos. A instalação da estrutura atende a uma demanda local, já que a travessia é utilizada diariamente por estudantes da Escola Estadual Vereador Moacir Djalma Barros, além de servidores e cidadãos que se deslocam para a sede do Detran e para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), ambos situados nas imediações.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que a iniciativa responde a uma demanda histórica da comunidade local.

“Estamos tratando de uma obra que vai além da engenharia: é um investimento direto na segurança das pessoas. Essa passarela vai proteger vidas, principalmente de estudantes, e representa o compromisso do governo em ouvir as necessidades da população e agir com rapidez para atendê-las”, afirmou.

