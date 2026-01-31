Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Obras ampliam em quase 90% a capacidade da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti

Governo investe R$ 16 milhões na ampliação e reforça segurança

31 janeiro 2026 - 18h31Luiz Vinicius
Novas celas do presídioNovas celas do presídio   (Agepen)

As obras de reforma e ampliação da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti avançam em Mato Grosso do Sul e devem quase dobrar a capacidade da unidade prisional. Com a intervenção, o número de vagas passará de 208 para 394, o que representa um acréscimo de 186 novas vagas e aumento de cerca de 89,4% na estrutura existente.

O investimento é de aproximadamente R$ 16 milhões, provenientes de recursos federais repassados à modalidade Fundo a Fundo obrigatório. A obra integra o plano estadual de fortalecimento da infraestrutura penitenciária e é executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A ampliação prevê a construção de 23 celas comuns, uma cela adaptada para pessoas com deficiência, seis celas disciplinares e cinco celas de inclusão. As estruturas utilizam concreto armado e cimento usinado, técnica que aumenta a durabilidade das edificações, reforça o controle interno e dificulta tentativas de fuga. Também estão sendo adotadas medidas adicionais de segurança, como o fechamento superior das novas celas.

O projeto inclui ainda a implantação de um módulo polivalente, que será utilizado para cerimônias, cultos religiosos, atividades culturais, educativas e esportivas, além de visitas familiares. O espaço foi projetado de forma independente do solário do pavilhão e contará com área específica para visitas íntimas. As oficinas de trabalho também passam por ampliação, com foco no fortalecimento das ações de ressocialização por meio da atividade laboral.

Além da expansão, diversos setores da penitenciária estão sendo reformados, como portaria, recepção, alojamento dos policiais penais, área de revista de visitantes, setor de tratamento penal, espaços de triagem e inclusão, área de ensino e a galeria central. Ao todo, são 6.117,78 metros quadrados de obras, sendo 1.968,59 metros quadrados destinados exclusivamente à ampliação de vagas. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o fim de junho deste ano.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Batalhão de Polícia Militar de Maracaju no local
Interior
Mulher é encontrada morta em casa abandonada em Aldeia de Maracaju
Vítima morreu dentro da casa
Interior
Homem é encontrado morto após cair em cima de garrafas de vidro em Dourados
Corpo de Bombeiros levou a vítima para o hospital
Interior
Rapaz é baleado e abandonado por suspeito próximo a frigorífico em Nova Andradina
Imagem Ilustrativa
Interior
Justiça de Paranaíba condena homem a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável
Uma das vítimas foi morta dentro de casa enquanto dormia
Interior
Preso pela polícia, suspeito matou homens por causa de furto e drogas em Ladário
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ vê inconsistências em versões e absolve homem condenado por estupro em Ivinhema
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Local onde a vítima foi localizada
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias