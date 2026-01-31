Obras ampliam em quase 90% a capacidade da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti

As obras de reforma e ampliação da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti avançam em Mato Grosso do Sul e devem quase dobrar a capacidade da unidade prisional. Com a intervenção, o número de vagas passará de 208 para 394, o que representa um acréscimo de 186 novas vagas e aumento de cerca de 89,4% na estrutura existente.

O investimento é de aproximadamente R$ 16 milhões, provenientes de recursos federais repassados à modalidade Fundo a Fundo obrigatório. A obra integra o plano estadual de fortalecimento da infraestrutura penitenciária e é executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A ampliação prevê a construção de 23 celas comuns, uma cela adaptada para pessoas com deficiência, seis celas disciplinares e cinco celas de inclusão. As estruturas utilizam concreto armado e cimento usinado, técnica que aumenta a durabilidade das edificações, reforça o controle interno e dificulta tentativas de fuga. Também estão sendo adotadas medidas adicionais de segurança, como o fechamento superior das novas celas.

O projeto inclui ainda a implantação de um módulo polivalente, que será utilizado para cerimônias, cultos religiosos, atividades culturais, educativas e esportivas, além de visitas familiares. O espaço foi projetado de forma independente do solário do pavilhão e contará com área específica para visitas íntimas. As oficinas de trabalho também passam por ampliação, com foco no fortalecimento das ações de ressocialização por meio da atividade laboral.

Além da expansão, diversos setores da penitenciária estão sendo reformados, como portaria, recepção, alojamento dos policiais penais, área de revista de visitantes, setor de tratamento penal, espaços de triagem e inclusão, área de ensino e a galeria central. Ao todo, são 6.117,78 metros quadrados de obras, sendo 1.968,59 metros quadrados destinados exclusivamente à ampliação de vagas. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o fim de junho deste ano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também