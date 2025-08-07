Onça-pintada ataca cachorro e tutor se fere ao tentar defendê-lo em Corumbá

Homem, de 57 anos, ficou ferido na manhã desta quinta-feira (7), após defender o cão de estimação de um ataque de onça na região do Mirante da Capivara, no bairro Generoso, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima apresentava ferimento na região frontal da cabeça, corte no nariz e lesão no olho direito.

Conforme a corporação, o homem disse que durante a madrugada, ao tentar defender o cachorro do ataque de uma onça-pintada, foi derrubado pelo felino, o que causou as várias lesões.

No local, os militares encontraram bastante sangue, principalmente nas imediações da residência.

Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no hospital de Corumbá. Já o cachorro foi atacado e levado pela onça.

