Interior

Onça-pintada ataca cachorro e tutor se fere ao tentar defendê-lo em Corumbá

Ele foi derrubado pelo felino e mesmo diante da tentativa, não conseguiu evitar que o animal devorasse o cão de estimação

07 agosto 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Local onde houve o embate entre homem e felinoLocal onde houve o embate entre homem e felino   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Homem, de 57 anos, ficou ferido na manhã desta quinta-feira (7), após defender o cão de estimação de um ataque de onça na região do Mirante da Capivara, no bairro Generoso, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima apresentava ferimento na região frontal da cabeça, corte no nariz e lesão no olho direito.

Conforme a corporação, o homem disse que durante a madrugada, ao tentar defender o cachorro do ataque de uma onça-pintada, foi derrubado pelo felino, o que causou as várias lesões.

No local, os militares encontraram bastante sangue, principalmente nas imediações da residência.

Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no hospital de Corumbá. Já o cachorro foi atacado e levado pela onça.

 

 

