Interior

Ônibus com jogadores mirins de Chapadão do Sul capota na BR-060 e deixa dois feridos

Motorista do veículo e técnico da equipe sofreram ferimentos mais graves

18 agosto 2025 - 09h12Luiz Vinicius
Ônibus parou nas margens da rodoviaÔnibus parou nas margens da rodovia   (O Correio News)

Ônibus que transportava jogadores, de 12 a 14 anos, de uma escola de futebol de Chapadão do Sul, capotou na noite deste domingo (17), na BR-060, em Paraíso das Águas. Duas pessoas ficaram com ferimentos graves.

Informações do portal O Correio News apontam que o motorista do veículo e o técnico do time precisaram ser socorridos com maior prioridade devido aos ferimentos.

O técnico teria sofrido uma fratura no braço, enquanto o motorista um possível trauma na cabeça.

O ônibus estava com pelo menos oito atletas, que retornavam dos jogos escolares que aconteceu em Campo Grande. Eles passaram por atendimento médico na unidade hospitalar de Paraíso das Águas e ficaram bastante assustados com o ocorrido.

A equipe da saúde de Chapadão do Sul, juntamente com voluntários da Cruz Vermelha, acompanhada do prefeito Walter e esposa Michelle Schlatter, acompanhou toda a operação de resgate dos atletas com 03 ambulâncias de Paraíso para o PAM de Chapadão do Sul.

