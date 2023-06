Ônibus da Andorinha tomba, deixa um morto e 6 feridos em São Gabriel do Oeste

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus da empresa Andorinha, que tombou nas margens da rodovia BR-163, em São Gabriel do Oeste, deixou uma pessoa morte e outras seis com ferimentos graves na madrugada desta segunda-feira (12). A identificação da vítima fatal não foi divulgada ainda.

O acidente aconteceu por volta das 3h20 da manhã, em frente a Coamo e a rotatória que dá acesso ao assentamento campanário, e as circunstâncias continuam sendo apuradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Mas, conforme o site Veja Aqui MS, o ônibus teria saído de Cuiabá na noite de domingo e o destino era Campo Grande. A suspeita é que o motorista tenha se perdido na rotatória que dá acesso tanto a Coamo e também ao assentamento, saindo da pista e tombando.

A vítima fatal teria ficado presa nas ferragens do veículo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) teria transportado ao menos seis pessoas que ficaram gravemente feridas, encaminhado as vítimas para o Hospital Municipal da cidade, enquanto o Corpo de Bombeiros e a CCR MSVia havia resgatado os demais passageiros.

Ainda segundo o site, pelo menos dois passageiros precisaram ser transferidos para Campo Grande no sistema vaga zero. Outras pessoas também estariam sendo remanejadas para um hospital de Rio Verde de Mato Grosso, já que a unidade hospitalar de São Gabriel estaria enfrentando superlotação.

A PRF segue apurando as circunstâncias do acidente. A rodovia ficou completamente fechada para os trabalhos dos militares e dos resgates do Samu e CCR MSVia, enquanto o ônibus ficou tombado nas margens da pista.

A Perícia Científica também deve comparecer ao local para levantar informações sobre as circunstâncias do acidente.

