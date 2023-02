Ônibus de viagem tomba na MS-276 com 13 passageiros

Um ônibus de viagem tombou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24) na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. Ele estava com 13 passageiros a bordo.

Segundo noticiado pelo Nova News, o veículo pertence a uma empresa de Dourados e retornava de São Paulo. No entanto, os motivos referentes ao acidente de trânsito estão sendo apurados pela Polícia Militar Rodoviária.

O acidente aconteceu a 10 quilômetros da zona urbana de Batayporã. Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local prestando atendimento para os passageiros apenas por protocolo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também