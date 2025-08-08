Menu
Ônibus escolar é destruído por incêndio na MS-178

Não havia alunos no veículo no momento do incidente

08 agosto 2025 - 18h08Carla Andréa

Um ônibus escolar da Prefeitura de Bonito foi totalmente consumido pelas chamas na madrugada desta sexta-feira (8), na rodovia MS-178, a cerca de 30 km da cidade.

O incidente ocorreu enquanto seguia para iniciar o transporte de alunos para mais um dia de aula.

O veículo, com capacidade para 60 passageiros, apresentou uma falha mecânica, segundo relato do motorista. Ele contou que precisou parar para verificar o problema e, ao descer, percebeu que o fogo já havia se espalhado rapidamente.

O condutor tentou conter as chamas com o extintor de incêndio disponível, mas o vento forte no local acelerou a propagação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. O ônibus ainda não transportava estudantes no momento do ocorrido.

A Prefeitura informou que o veículo possui seguro e que já entrou em contato com a seguradora para iniciar os trâmites necessários. 

