Ônibus que caiu da ponte em Camapuã transportava 40 pessoas; 30 estão graves

O ônibus que caiu da ponte na MS-436, entre Camapuã e Figueirão, carregava cerca de 40 pessoas e em decorrência do acidente, 30 delas ficaram com ferimentos mais grave e foram encaminhadas para o hospital de Figueirão.

As outras 10 pessoas também foram direcionadas para a unidade hospitalar de Camapuã com lesões leve, segundo informações repassadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Além da viatura do Samu, participaram do resgate ambulância dos dois municípios.

Segundo detalhes do site Veja Folha, os trabalhadores eram de uma empresa de plantio de eucalipto.

A causa do acidente, a princípio, é que um dos pneus do veículo teria estourado após passar por um buraco e feito com que o motorista do ônibus perdesse o controle e caísse da ponte, conhecida como 'Pontinha do Coxo'.

Ainda conforme o site, a região apresenta buracos e condições precárias para o tráfego.

