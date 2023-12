Ônibus que seguia de Corumbá para São Paulo tomba na BR-262

Durante a noite desta terça-feira (26), um ônibus de viagem tombou na BR-262, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele seguiria até a cidade de São Paulo.

Apesar da gravidade da cinemática, não houve feridos, uma vez que o veículo não estava com passageiros.

Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros, no local estava apenas o motorista, de 59 anos, com escoriações pelo braço, mas consciente e orientado.

O local ficou a caráter da Polícia Rodoviária Federal, que deu sequência a ocorrência e aos procedimentos cabíveis em relação ao veículo tombado nas margens da rodovia.

Não foi informado de qual empresa o ônibus seria e se o motorista seguiria para outro destino ou aguardaria ordens da empresa.

