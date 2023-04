Ônix aquaplana, capota e bate em árvore deixando dois feridos na MS-134

Um motorista, de 46 anos, e uma jovem, de 18 anos, ficaram feridos na noite desta segunda-feira (17), após sofrerem um acidente de trânsito e o carro em que eles estavam, um Chevrolet Ônix, aquaplanar, capotar e bater em uma árvore na MS-134, entre o distrito de Nova Casa Verde e Nova Andradina.

Segundo o site Jornal da Nova, o acidente aconteceu no momento em que chovia forte na rodovia.

Ainda conforme as informações, o motorista do carro, após aquaplanar na pista, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e bateu na árvore. Tanto o homem, quanto a jovem, ficaram presos às ferragens.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local, retirou as vítimas do interior de veículo, encaminhando para o Hospital Regional de Nova Andradina.

O carro ficou completamente destruído com o impacto e o capotamento. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) acompanhou a ocorrência.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também