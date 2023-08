Operação do Gaeco em Ribas mirava grupo criminoso formado por vereadores

Denominada como 'Tangentopoli', a operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), na manhã desta quarta-feira (16) em Ribas do Rio Pardo - a 97 quilômetros de Campo Grande, investigava uma associação criminosa formada por vereadores com intuito de cometer delitos de corrupção.

Durante a manhã estiveram sendo cumpridos ao menos 8 mandados de busca e apreensão. Até o momento, não foi informado se houve prisões em torno da operação.

Conforme revelado em nota pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, alguns vereadores solicitavam vantagens indevidas para montarem uma base partidária e aprovarem os projetos de interesse do prefeito, no âmbito da Câmara de Ribas do Rio Pardo.

Além disso, votavam pelo arquivamento de comissões parlamentares instaladas para apurar eventuais crimes de responsabilidade dele.

No decorrer das investigações, também foram detectados vários ilícitos eleitorais, que serão apurados na seara própria.

Durante a busca e apreensão desta quarta-feira, foram encontrados mais de R$ 88 mil com um dos vereadores investigados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também