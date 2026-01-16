Menu
Interior

Operação prende suspeito de homicídio em tabacaria e atirador segue foragido em Mundo Novo

Polícia ainda cumpriu mais três mandados de busca e apreensão

16 janeiro 2026 - 10h39Luiz Vinicius
Arma usada no crime em Mundo NovoArma usada no crime em Mundo Novo   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 32 anos, foi preso em razão de um cumprimento de mandado de prisão durante uma operação da Polícia Civil de Mundo Novo, referente a investigação do homicídio na tabacaria que vitimou Robson da Silva Miranda, de 32 anos, na madrugada da última segunda-feira, dia 12.

A operação ocorreu durante a quinta-feira, dia 15, e cumpriu mais três mandados de busca e apreensão. O investigado, responsável por atirar em Robson, segue sendo procurado e é atualmente considerado foragido da Justiça.

Conforme a Polícia Civil, Robson foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Outro homem, de 37 anos, também foi atingido pelos disparos, sendo socorrido ao hospital local e posteriormente transferido para outra unidade hospitalar, onde permanece internado em estado grave.

Segundo o andamento das investigações, o homem preso pelo mandado de prisão teria cedido a arma de fogo para o atirado.

As investigações apontaram que, momentos antes dos disparos, houve uma discussão seguida de vias de fato entre alguns frequentadores do estabelecimento.

Posteriormente, dois envolvidos na briga, sendo um deles a vítima Robson, deixaram o local e retornaram portando uma arma de fogo. Outro envolvido permaneceu no local e também se apossou de uma arma. Em seguida, ocorreram os disparos que atingiram Robson e o outro homem.

No dia seguinte aos fatos, uma das armas foi localizada e apreendida pela Polícia Civil.

As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos, a localização da segunda arma de fogo utilizada no crime e a prisão do investigado que permanece foragido.

