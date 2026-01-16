Operação prende suspeito de homicídio em tabacaria e atirador segue foragido em Mundo Novo

Homem, de 32 anos, foi preso em razão de um cumprimento de mandado de prisão durante uma operação da Polícia Civil de Mundo Novo, referente a investigação do homicídio na tabacaria que vitimou Robson da Silva Miranda, de 32 anos, na madrugada da última segunda-feira, dia 12.

A operação ocorreu durante a quinta-feira, dia 15, e cumpriu mais três mandados de busca e apreensão. O investigado, responsável por atirar em Robson, segue sendo procurado e é atualmente considerado foragido da Justiça.

Conforme a Polícia Civil, Robson foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Outro homem, de 37 anos, também foi atingido pelos disparos, sendo socorrido ao hospital local e posteriormente transferido para outra unidade hospitalar, onde permanece internado em estado grave.

Segundo o andamento das investigações, o homem preso pelo mandado de prisão teria cedido a arma de fogo para o atirado.

As investigações apontaram que, momentos antes dos disparos, houve uma discussão seguida de vias de fato entre alguns frequentadores do estabelecimento.

Posteriormente, dois envolvidos na briga, sendo um deles a vítima Robson, deixaram o local e retornaram portando uma arma de fogo. Outro envolvido permaneceu no local e também se apossou de uma arma. Em seguida, ocorreram os disparos que atingiram Robson e o outro homem.

No dia seguinte aos fatos, uma das armas foi localizada e apreendida pela Polícia Civil.

As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos, a localização da segunda arma de fogo utilizada no crime e a prisão do investigado que permanece foragido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também