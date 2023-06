Ostentando notas de R$ 100, homem é preso com várias delas falsas em Naviraí

Um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante após ser visto com várias notas falsas de R$ 100 durante a tarde de terça-feira (20), em Naviraí.

A ação se deu após recebimento de informação sobre o crime de falsificação de moeda.

Na ocasião, policiais federais deslocaram-se até a cidade de Itaquiraí e interceptaram as notas falsificadas, logo após entrega de encomenda realizada pelos Correios.

Diante do flagrante, o indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Naviraí para lavratura do auto de prisão.

