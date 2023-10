Paciente de ambulância que sofreu acidente em Nova Andradina morre em hospital

Catia Cilene Bezerra Dantas, de 52 anos, morreu em um hospital após não resistir aos ferimentos provocados em um acidente de trânsito entre uma ambulância e um Fiat Toro, em uma das alças de acesso do anel viário em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. A colisão entre os veículos aconteceu na noite do dia 3 de outubro.

Natural de Angélica, a mulher era a paciente que estava sendo transportada pela ambulância particular. No acidente, ainda ficaram 8 vítimas, sendo três do veículo de passeio e as outras cinco sendo da ambulância.

A colisão entre os veículos, segundo o site Jornal da Nova, teria acontecido após a picape ter forçado uma ultrapassagem em local proibido, resultando no acidente. A dinâmica para onde cada veículo seguia, não foi divulgada pelas autoridades.

A carreta, uma das envolvidas na colisão, parou nas margens da rodovia, enquanto a ambulância e o Fiat Toro ficaram bastante danificados com o acidente.

Uma ambulância da prefeitura da cidade, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o transporte das vítimas para o Hospital Regional. O condutor da carreta saiu ileso do acidente e não precisou de atendimento médico.

