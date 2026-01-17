Menu
Interior

Padrasto é preso acusado de estuprar enteada de 5 anos em Dourados

Caso foi denunciado pela avó da criança, a prisão aconteceu nesta sexta-feira

17 janeiro 2026 - 11h29Taynara Menezes
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (16), acusado de estuprar a enteada de apenas 5 anos de idade. O caso aconteceu na Vila Ubiratan, em Dourados. 

De acordo com o site Dourados News, a avó da menina descobriu que o homem estaria praticando atos libidinosos contra a neta, como "passando a mão" na criança, diante disso, a avó retirou a menina do local.

Para a mãe a criança relatou os abusos e contou que o padrasto tocou suas nádegas e órgãos genitais por diversas vezes. 

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para efetuar a detenção. Apesar de o homem negar as acusações, a menina reafirmou o relato, tanto para a avó quanto para a conselheira tutelar.

O caso foi encaminhado e registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como estupro de vulnerável.

