Padrasto é suspeito de estuprar enteada por cinco anos em Naviraí

Padrasto, de 58 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Naviraí, após ser acusado de estuprar da própria enteada, de 12 anos, por cerca de cinco anos, desde quando a vítima tinha 7 anos.

A polícia tomou conhecimento da situação após a denúncia realizada pela mãe da adolescente na madrugada desta terça-feira (28), que flagrou o companheiro deitado na cama da filha, com ela seminua.

Segundo informações do site Ta Na Mídia Naviraí, a mulher acordou durante a madrugada e percebeu que o marido não estava na cama com ela. Ao rodar pela casa, notou que a porta do quarto da filha estava aberta e ao entrar no cômodo, notou o suspeito em cima da adolescente seminua - ela estava sem as roupas da parte de cima.

Quando flagrado, o homem tentou explicar que nada havia acontecido, mas logo na sequência, utilizando uma moto Honda Biz, de cor vermelha, fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a menina para o Hospital municipal para exames médicos.

Na conversa com os militares, a adolescente frisou que deste os 7 anos vinha sofrendo abusos sexuais do padrasto, que a ameaçava para ter seus desejos atendidos.

O caso está sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também