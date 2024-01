Pai é agredido após tentar apartar discussão entre filho e nora em Sidrolândia

Durante a noite desta segunda-feira (8), homem, de 48 anos, foi agredido com golpes de machadinha desferidos pelo seu próprio filho, de 30 anos, enquanto ele tentava apartar uma discussão entre o rapaz e sua nora no bairro Jardim Paraíso, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e precisou ser atendida na Santa Casa da Capital.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer na unidade hospitalar e conversou com o homem, que relatou que foi agredido pelo seu filho, ficando com lesões no braço direito - sendo uma fratura, e um corte na altura do olho direito.

Ele contou que tentou apartar uma discussão entre o filho e sua nora, pois o suspeito estava bêbado. O homem tentou acalmar o filho dizendo que não era para eles brigarem, justamente por causa da bebida, quando o rapaz passou a agredi-lo com golpes de machadinha.

O pai manifestou o desejo de representar contra o filho, mas foi orientado pela Polícia Militar a registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, assim que recebesse alta hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão de Campo Grande.

