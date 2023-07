Pai e filho saem ilesos de capotamento em rodovia de Anaurilândia

Durante a tarde desta quarta-feira (26), pai e filho saíram ilesos de um grave acidente de trânsito na MS-276, na cidade de Anaurilândia - a 374 quilômetros de Campo Grande. O carro em que eles estavam acabou capotando na pista e parando nas margens da rodovia.

Segundo informado pelo site Nova News, as vítimas estavam em um Fiat Pálio Weekend no meio da vegetação e foram socorridas por populares que passavam pelo trecho.

Eles foram retirados do veículo e posteriormente encaminhados para o hospital municipal. Ainda conforme o site, eles seguiam no sentido de Anaurilândia para Batayporã.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para averiguar a situação do acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também