Pai e filhos são as vítimas de grave acidente na BR-163, em São Gabriel

O acidente registrado na tarde de terça-feira (16), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, entre uma motocicleta e uma carreta tirou a vida de Alcimar de Oliveira Ferreira, de 38 anos, e de seus dois filhos, Sarah Letícia Sabino Ferreira, de 12 anos, e Joaquim Alcides Sabino Ferreira, de 6 anos.

Inicialmente as informações apontavam para a morte de um casal e seu filho. No entanto, no decorrer das investigações e apurações da Polícia Civil, foi atualizado que os corpos na rodovia se tratavam do pai e de seus dois filhos, conforme o site Idest.

Ainda segundo o site, câmeras de segurança da CCR MSVia indicaram que Alcimar seguia no sentido de São Gabriel para Coxim, quando invadiu repentinamente a pista contrária e atingiu frontalmente uma carreta carregada de óleo vegetal, que vinha no sentido oposto.

O motorista do veículo alegou que não teve tempo hábil de frear e evitar a colisão, permanecendo no local do acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil, CCR MSVia e Corpo de Bombeiros estiveram pelo local realizando todos os procedimentos.

A família era moradora de São Gabriel do Oeste e as crianças estudavam na Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), que usando a rede social, lamentou o ocorrido.

Alcimar trabalhava na Escola Ênio Carlos Bortoloni e nas últimas horas, a Prefeitura de São Gabriel do Oeste e a Secretaria de Educação do município prestaram condolências e publicaram uma nota de pesar em relação ao fato trágico.

“Neste momento de tristeza e irreparável perda, nos solidarizamos e estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, desejando força e conforto diante dessa dolorosa situação. Que encontrem apoio e consolo na memória e no legado deixados por Alcimar, Sara e Joaquim. Estamos unidos em pensamentos e sentimentos nesse momento difícil”, diz a nota.

