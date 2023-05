Pai e filho são presos e multados em R$ 2 mil por pesca predatória

Na manhã desta segunda-feira (1), pai e filho foram presos pela PMA (Polícia Militar Ambiental), por pesca predatória durante uma fiscalização no rio Paraguai, próximo à Corumbá. Além de serem detidos, foram autuados administrativamente em R$ 2 mil.

Os peixes estavam abaixo do tamanho mínimo permitido e os pescadores estavam em uma canoa e usavam o petrecho de pesca do tipo garateia em método de arrasto, conhecido como lambada.

Segundo as informações policiais, apesar de que os infratores iniciavam a pescaria, eles já haviam capturado dois outros pintados, sendo um deles com 98 centímetros e o outro com 76 centímetros, portanto, abaixo do tamanho mínimo permitido pelas normas, que é de 85 centímetros para a espécie, o que, por si só, já se caracteriza como crime. Foram apreendidos: o pescado, pesando 10 kg, a canoa e os petrechos de pesca.

Os pescadores, de 45 e 22 anos, residentes em Corumbá, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde eles estão sendo autuados em flagrante e responderão por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.

