Pai estuprou a filha enquanto teve relação sexual com a esposa em Camapuã

O indivíduo, de 28 anos, acusado de estuprar a própria filha, de 1 ano e 9 meses, que acabou morrendo em decorrência também do estado de saúde por conta de outros problemas de saúde, revelou no interrogatório que abusou da criança enquanto estava tendo relação sexual com a esposa.

A história narrada pelo suspeito, conforme consta no interrogatório, aconteceu durante a noite de terça-feira (8), logo após a família jantar na residência onde moravam, em Camapuã.

Em outro trecho do relato, ele disse que enquanto teve relações com a esposa, introduziu os dedos nas partes íntimas da filha, ato não percebido pela mãe da vítima, pois ela estava embaixo do marido.

Questionado se a criança chorou ou esboçou alguma reação, o acusado comentou que não, porque devido à traqueostomia, quando a vítima chorava, não emitia som vocal.

Morte da criança - O pai da menina relatou que foi trabalhar pela manhã de quarta-feira (9), quando uma agente de saúde foi até o serviço informar a mudança no estado de saúde da vítima, pois "ela tinha passado mal e estava morrendo no posto".

Ele foi buscar os documentos da criança e ao chegar no hospital, recebeu a informação que a filha havia falecido. Policiais que estiveram na unidade hospitalar relataram que a equipe médica encontrou sinais de abuso sexual na vítima, oportunidade que o acusado confessou o crime e se mostrou arrependido sobre o fato e que não sabe porque cometeu o ato.

Ao fim do interrogatório, ele pediu ajuda para buscar tratamento médico e psiquiátrico, pois na infância, teria sofrido abusos do primo, gerando traumas enquanto era criança.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte.

