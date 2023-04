Pai, genro e filha são as vítimas fatais de capotamento na BR-060

As três pessoas que morreram na manhã desta sábado (29), em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, seriam da mesma família, sendo pai, filha e genro, conforme informações da Polícia Militar da região.

De acordo com o site BNC Notícias, a família seguia no veículo Prisma, cor vermelha, sendo pai, mãe, filha e genro, quando colidiu na lateral do veículo Fiat Toro, onde estavam duas mulheres e duas crianças, na tentativa de ultrapassar uma carreta que seguia seu mesmo sentido - Paraíso das Águas - Campuã.

Com o impacto, o Prisma capotou e foi parar fora da pista, causando a morte de três ocupantes, a esposa e mãe das vítimas foi a única sobrevivente e foi levada para o hospital Municipal de Camapuã.

No outro veículo, o Fiat Toro, duas crianças e duas mulheres foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Camapuã.

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, Polícia Rodoviária Federal de São Gabriel do Oeste, Polícia Civil, Polícia Científica, Funerária e Pax São Judas Tadeu, SAMU de Campuã e equipe de saúde de Paraíso das Águas atenderam a ocorrência.

Os corpos foram liberados na tarde deste sábado (29) e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica (MS), onde serão submetidos ao exame necroscópico.

