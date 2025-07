Pai morre e filho sobrevive a acidente de carro em Dourados

Alan Silva Santos, de 31 anos, morreu na noite deste domingo (13), após bater o veículo que conduzia em uma árvore no prolongamento da Avenida Marcelino Pires com a BR-163, em Dourados. Ele estava acompanhado do filho, de 15 anos, que sofreu ferimentos leves. O carro ainda chegou a pegar fogo.

Informações apontam que ambos estavam no veículo e seguiam no sentido centro para a rodovia, quando por motivos desconhecidos, Alan perdeu o controle da direção e passou pela rotatória.

Com o impacto na árvore, ambos ficaram presos no carro, desorientados e desacordados, segundo o site Ligado na Notícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois além do acidente, o automóvel passou a pegar fogo, ficando destruído.

Alan foi retirado do veículo sem vida, enquanto o filho dele, foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital da Vida com auxílio da Motiva, antiga CCR MSvia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

