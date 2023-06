Pais encontram bebê de 5 meses sem vida durante madrugada em Três Lagoas

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê, de 5 meses, encontrado sem vida nas primeiras horas desta sexta-feira (9). Os pais da criança é que visualizaram a criança com a pele fria e sem os sinais em sua residência no bairro Vila São João, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Fatos MS, o pai da criança explicou que estranhou a filha não ter chorado, sinalizando que estaria com fome, o que deixou o homem intrigado.

Ao verificar a bebê, ele percebeu que ela havia se virado no carrinho enquanto dormia e ao tocar nela, percebeu a pele fria e a vítima sem os sinais vitais.

Assim, o pai acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que confirmou o óbito e chamou a Polícia Militar.

A Polícia Civil esteve no local, acompanhado da Perícia Científica, que realizaram os primeiros levantamentos e liberaram o corpo para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). As causas não foram informadas e a bebê deve passar por exame necroscópico.

