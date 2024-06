Pantanal Tech MS: Aquidauana recebe maior evento de tecnologia

A cidade de Aquidauana foi palco do Pantanal Tech MS, o maior evento de tecnologia da região pantaneira, promovido pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e diversos parceiros públicos e privados. E nesse sábado (29), foram celebrados convênios que vão fomentar ainda mais a ciência, tecnologia e inovação no Mato Grosso do Sul, beneficiando estudantes, produtores e empresários, pesquisadores e cidadãos.

Com a presença do governador Eduardo Riedel, o primeiro ato foi o anúncio de novos investimentos para UEMS, em Aquidauana, no valor de R$ 7,5 milhões para o fortalecimento do ensino na região, elevando os níveis do ensino, pesquisa, extensão e inovação. No campus Aquidauana, que foi sede do Pantanal TechMS, desde a última sexta-feira (28) até o dia de hoje, são ofertados cursos de graduação em Agronomia, Engenharia, Florestal, Zootecnia e Direito, e pós-graduação em Gestão de Áreas Protegidas.

Em seguida, Riedel acompanhado de outras autoridades, lançou o curso de bacharelado em Agroecologia, em parceria com o Ministério Dos Povos Indígenas e a prefeitura de Aquidauana. Serão investidos cerca de R$ 8,8 milhões.

O governador destacou a integração de atores público e privado, além das instituições de ensino superior sul-mato-grossenses, com o objetivo de integrar uma rede de conhecimento compartilhada em prol do cidadão e cidadã e da proteção do bioma Pantanal.

“É um evento de toda a sociedade. Temos no Pantanal a representação de um sistema produtivo robusto, de um sistema de preservação com 84% do seu território preservado na sua originalidade”, salientou.

O chefe do executivo estadual, acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, ainda enfatizou o papel da educação como fator de inclusão social, prosperidade e sustentabilidade “Só a educação pode prover a inclusão. É a mão estendida da educação, gerando oportunidades e prosperidade. O Estado chegará em 2030 neutralizando as suas emissões de carbono”, acrescentou.

Emocionado, o reitor da UEMS, professor Laércio Alves de Carvalho, enfatizou o trabalho das equipes da UEMS que promovem a produção sustentável no Pantanal e agradeceu as empresas e instituições parceiras.

“A proposta do Pantanal Tech MS foi apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável”.

Desenvolvimento Sustentável para o Pantanal

O Pantanal Tech MS proporcionou no seu eixo estratégico o desenvolvimento sustentável do Pantanal”, que abrange agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e turismo. No contexto do bioma, foram apresentadas oportunidades e desafios da Rota Bioceânica, além de buscar incluir o Pantanal na temática da COP 30, observados os desafios da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

Também no último dia de realização do evento, foi lançado o curso tecnológico de nível superior em Silvicultura, em parceria com a empresa Suzano, e com recursos na ordem de R$ 1,4 milhão.

