Paraguaia teria sido queimada viva em casa após ser atingida por lajota em Naviraí

A mulher encontrada morta e carbonizada na madrugada do último domingo (9), na rua Rússia, em Naviraí - a 366 quilômetros de Campo Grande, foi identificada como Rocio Jazmin Espindola, de 29 anos. Ela seria paraguaia e morava na cidade com parte da família.

A identificação foi realizada pela família, que conseguiu reconhecer algumas tatuagens em seu corpo que ainda eram visíveis. A vítima não teria tido o corpo totalmente carbonizado, o que facilitou o reconhecimento.

Segundo a investigação da Polícia Civil, Jazmin pode ter tido o corpo incendiado enquanto estava viva, mas logo após ter sido atingida por uma lajota. Ela estava com um ferimento na cabeça e a suspeita é que ela possa ter morrido asfixiada em decorrência da fumaça e de queimaduras, conforme apontou o site Tá Na Mídia Naviraí.

O corpo da paraguaia foi encontrado durante a madrugada, após o Corpo de Bombeiros atuar no combate ao incêndio da residência. Ainda de acordo com o site local, a Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil e a Perícia Científica.

Na averiguação inicial, os peritos encontraram lesões na cabeça de Rocio e manchas de sangue na lajota. A casa, no entanto, era frequentada por usuários de drogas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Naviraí.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também