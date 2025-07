Paraguaio mata indígena com golpe de facão no pescoço em aldeia de Paranhos

Pela manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil de Paranhos prendeu em flagrante um indígena paraguaio, de 25 anos, que assassinou um homem indígena, de 36 anos, na Aldeia Potreiro Guaçu. O crime aconteceu durante a madrugada de terça-feira (1°).

A vítima foi encontrada sem vida, com uma lesão profunda na região do pescoço. O homicídio foi decorrente de um desentendimento na aldeia, enquanto os dois estavam ingerindo bebida alcoólica.

Segundo informações divulgadas pela polícia, uma testemunha ocular afirmou que o suspeito se apossou de um facão e desferiu um golpe no pescoço da vítima.

Após o fato, o indígena fugiu andando a pé e com isso, foi realizado uma força-tarefa da Polícia Civil com diligências ininterruptas pela região de mata próxima à divisa com o Paraguai.

Com apoio da comunidade, o suspeito foi localizado e ao ser indagado sobre os fatos, confessou o crime e recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificulte a defesa da vítima.

As diligências continuam para encontrar o instrumento do crime, o qual foi dispensado pelo investigado, durante sua fuga.

