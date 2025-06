Parentes ou inimigos? Adolescente é espancado por familiares em Rio Verde

Adolescente, de 15 anos, precisou ser internado no hospital de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande, após ser espancado pelos próprios familiares na noite desta terça-feira (3). O Conselho Tutelar acompanha o caso.

A situação aconteceu quando a vítima foi buscada por duas familiares na casa de um ex-patrão e durante o trajeto, passou a ser agredido com tapas e socos.

Segundo as informações do site Rio Verde News, já na residência, as agressões continuaram de maneira mais intensa, envolvendo demais familiares. O adolescente contou para a polícia que foi espancado com uma bainha de faca, teve os pés e mãos amarrados e foi atingido na cabeça com um socador de feijão.

A vítima precisou ser encaminhada para o hospital e permanece internado sem previsão de alta. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso junto da polícia.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

