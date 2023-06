Passageiro de carro morre após acidente na MS-145, em Deodápolis

Matheus Luiz da Silva, de 19 anos, morreu durante a madrugada deste domingo (4) após sofrer um acidente de trânsito na MS-145, em Deodápolis. Ele estava como passageiro de um veículo Volkswagen Gol, que saiu da pista e colidiu contra árvores.

Segundo informações do Jornal da Nova, o condutor do veículo, que não teve a identificação revelada, estava na rodovia no sentido para o distrito de Presidente Castelo, quando perdeu o controle da direção.

Ao sair da pista, o carro colidiu contra árvores que estavam nas margens da pista. Com o impacto, Matheus foi o único a falecer no local, enquanto o motorista sofreu escoriações e o passageiro do banco de trás apresentou fratura no braço direito e no fêmur da perna direita.

Os sobreviventes do acidente foram encaminhados para Hospital Municipal de Deodápolis pelo Corpo de Bombeiros. A polícia ainda deve apurar as circunstância do acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis.

