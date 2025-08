Pavimentação na MS-324 é passo na transformação e desenvolvimento de Água Clara

A MS-324, rodovia estadual que passa por Água Clara, deve passar em breve por uma obra de implantação e pavimentação, que servirá como uma transformação e desenvolvimento para a cidade interiorana.

Durante a sexta-feira (1°), foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a abertura de licitação de mais de R$ 102 milhões para a obra, num trecho que compreende uma extensão de 22,76 km, ligando o final do trecho já pavimentado até o entroncamento com a MS-245.

A obra integra o pacote de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e faz parte do Corredor da Celulose.

Além disso, atende uma das principais regiões produtoras de ovos do Estado, com impacto direto na logística da produção agroindustrial da região leste sul-mato-grossense. A região de Água Clara é impulsionada pela agropecuária e agroindústria, com destaque para a produção de grãos, celulose e madeira.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, a Seilog, Guilherme Alcântara de Carvalho, a obra é mais um passo na transformação da malha rodoviária estadual com foco no desenvolvimento regional.

“Essas obras estão conectando regiões de Mato Grosso do Sul, modernizando a infraestrutura do Estado e criando as bases para os investimentos que virão. A MS-324 é estratégica para a região de Água Clara e será fundamental para fortalecer o setor produtivo local e a logística da celulose”, destacou o secretário.

A concorrência eletrônica será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 8h30 (horário local), por meio do portal www.ekronos.ms.gov.br.

