Peão fica ferido após cair do cavalo em fazenda em Corumbá

Peão, de 21 anos, ficou ferido no final da tarde desta sexta-feira (20), após cair do cavalo em uma fazenda na região do Porto da Manga, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Para piorar a situação, o animal caiu sobre o jovem, agravando a situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente, com edema e suspeita de fratura fechada na região da tíbia e fíbula da perna direita.

Ele foi atendido ainda no local, mas foi transferido para o Pronto-Socorro de Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também