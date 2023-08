Pedestre é atropelado por caminhão e morre em rodovia de Corguinho

O pedestre Gilvanio Correa Dantas, de 41 anos, morreu na noite deste domingo (6) ao ser atropelado por um caminhão na MS-080, na entrada da cidade de Corguinho, a 83 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista do caminhão relatou que seguia viagem, quando o pedestre apareceu na frente do veículo, cambaleando, aparentemente embriagado e andando em zigue-zague, não conseguindo desviar e atropelando a vítima.

Gilvanio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ainda conforme o registro policial, ele não portava documentos, mas populares informaram o nome dele e disseram que ele não tem moradia fixa e que de tempo em tempo mudava de cidade.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve pelo local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica de Campo Grande, que fez os trâmites necessários para a liberação do corpo.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Corguinho.

