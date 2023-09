Pedestre morre atropelado após tentar atravessar rua em Dourados

Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (4) na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma motocicleta na rua Nelson de Araújo.

Segundo as primeiras informações, a vítima tentava atravessar a pista, quando foi atingida pelo veículo.

O motociclista ficou pelo local do acidente até a chegada do socorro. Mas antes mesmo da presença do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na via.

A Polícia Militar também esteve pelo local e isolou a cena para os devidos trabalhos da Polícia Civil e Polícia Científica.

Deixe seu Comentário

Leia Também