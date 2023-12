Pedófilo é preso após ser flagrado estuprando crianças em Aquidauana

Homem, de 57 anos, foi preso em flagrante no final da tarde de quinta-feira (15), após ser visto estuprando duas crianças, de 9 e 11 anos, no córrego João Dias, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Testemunhas é quem denunciaram o caso, pois teriam visto o homem se esfregando nas crianças enquanto tomava banho.

Segundo informações do site A Princesinha News, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação no local conhecida pela população, pois fica aos fundos da Vila Cidade Nova. Ao chegar pelo local, os policiais constataram a cena do homem dentro do córrego com as crianças.

Quando chegaram no local, os militares visualizaram o homem apenas de cueca e passando as mãos e o órgão genital nas nádegas de uma das vítimas.

O pedófilo tentou fugir após receber voz de prisão, mas foi contido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

O caso passará a ser investigado. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia com intuito de preservar a identidade das vítimas do caso.

