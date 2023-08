Pedreiro é detido com carro abarrotado de maconha em Ponta Porã

Durante o início da noite de terça-feira (8), um pedreiro, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463, em Ponta Porã. Ele carregava em um carro mais de 304 quilos de maconha em vários tabletes.

Segundo informado pela polícia, o homem estava em um Fiat Pálio e não teria parado no bloqueio de fiscalização feito pela PRF, tentando despistar os agentes. Ele é natural de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso.

Após alguns quilômetros, o suspeito abandonou o veículo no acostamento da rodovia e novamente tentou fugir, mas dessa vez a pé, sendo capturado pela equipe policial.

Quando questionado, o homem relatou que havia pegado o veículo já com a droga dentro em um posto de combustível na cidade de Pedro Juan Caballero e entregaria em Dourados. Ao entregar os entorpecentes, o pedreiro receberia R$ 3 mil.

Assim, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. O carro também foi apreendido.

Ele foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

