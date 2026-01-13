Pedreiro morre ao cair do telhado enquanto reformava barracão em Iguatemi

O pedreiro Osvaldo Camposano, morreu durante a tarde desta segunda-feira, dia 12, enquanto trabalhava em uma residência, na cidade de Iguatemi - a 414 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima teria caído do telhado, enquanto reformava um barracão.

Ele não teria resistindo a queda, de uma altura ainda não divulgada pelas autoridades, e acabou morrendo pelo local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também