Pedreiro morre ao cair do telhado enquanto reformava barracão em Iguatemi

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe

13 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Pedreiro morreu trabalhandoPedreiro morreu trabalhando   (Redes Sociais)

O pedreiro Osvaldo Camposano, morreu durante a tarde desta segunda-feira, dia 12, enquanto trabalhava em uma residência, na cidade de Iguatemi - a 414 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima teria caído do telhado, enquanto reformava um barracão.

Ele não teria resistindo a queda, de uma altura ainda não divulgada pelas autoridades, e acabou morrendo pelo local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

