Pelo 6º ano consecutivo, Bonito não terá 'Carnaval de Rua' em 2024

A cidade de Bonito, considerada a capital do ecoturismo em Mato Grosso do Sul, anunciou que não vai realizar Carnaval de rua em 2024. Esse será o sexto ano consecutivo sem o evento. A informação foi confirmada pela prefeitura do município, por meio de nota. Segundo a dministração, foi levado em "consideração investimentos em áreas prioritárias mais importantes" e relembrou que já houve shows públicos realizados na virada do ano.

O último bloco financiado pela gestão pública foi no ano de 2018.

Vale ressaltar que apenas o Carnaval de rua não será realizado, sendo assim, os balneários e atividades de ecoturismo continuarão funcionando normalmente. Veja a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Bonito vem a público informar que não será realizado o Carnaval de Rua em 2024.

A decisão considera a necessidade de investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Ressaltamos que a administração pública realizou uma programação de fim de ano repleta de atrações, com a realização de dois shows nacionais e que está com um calendário com diversos eventos para esse ano", finalizou.

